2018-01-11T21:09:26+03:00
Политика

Путин рассказал, что требуется для нормализации отношений России и США

По мнению президента, на данный момент ситуация зависит, прежде всего, от действий американцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин в редакции "КП"Президент РФ Владимир Путин в редакции "КП"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Российский президент Владимир Путин считает, что нормализация отношения между РФ и США возможна при условии, что американцы проявят добрую волю, мужество и здравый смысл. Такое заявление глава государства сделал на встрече с редакторами отечественных СМИ и информагентств, которая прошла в редакции "КП".

"Это зависит сейчас не от нас, прежде всего, это зависит от американской стороны. <...> (От того), когда они поймут в конце концов, что в улучшении российско-американских отношений заинтересованы сами Соединенные Штаты", - сказал президент.

По словам Путина, когда в Вашингтоне осознают, что налаживание контактов лежит в национальных интересах страны, лишь тогда ситуация нормализуется и будет развиваться в нужном направлении.

Сейчас же американцы продолжают "использовать российскую карту во внутриполитической игре", от чего отношения двух стран только деградируют.

"Посмотрим, что будет происходить в этом году", - подытожил президент РФ.

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