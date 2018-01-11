Глава МИД Эквадора подтвердила получение Ассанжем гражданства страны

11 Янв. 2018 2018-01-11T21:35:33+03:00

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Глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес подтвердила факт получения гражданства страны основателем разоблачительной организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

"Он попросил МИД Эквадора о натурализации 16 сентября 2017 года", - сказала министр в ходе пресс-конференции.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой новый паспорт Ассанжу выдали 21 декабря прошлого года. Однако, по словам главы ведомства, бизнесмен стал гражданином Эквадора еще 12 декабря.

Таким образом, Ассанж, который скрывается в стенах посольства республики в Лондоне с 2012 года, облегчил свое включение в государство. Однако, как сообщает Reuters, власти Эквадора продолжают искать альтернативные пути разрешения ситуации.

Так, Гарсес уверена, что жизнь Ассанжа все еще находится под угрозой со стороны Великобритании и "третьих стран", поэтому республика продолжит защищать основателя организации и оказывать ему поддержку.