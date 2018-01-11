Путин об отношениях РФ и Украины: "Абсолютно ненормальная ситуация"
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию в российско-украинских отношениях абсолютно ненормальной. Такое заявление глава государства сделал в четверг в ходе беседы с журналистами, которая состоялась в редакции "Комсомольской правды".
"По поводу наших отношений с Украиной в целом — абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, <...> складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня", - сказал президент.
Он подчеркнул, что русские и украинцы фактически являются частями одного народа, поэтому рано или поздно все нормализуется.
По мнению Путина, важную роль в этом может сыграть разрешение ситуации в Донбассе, с полной реализацией минских соглашений.
Ранее глава государства также заявил, что происходящее на востоке Украины постепенно перерастает в замороженный конфликт, а этого бы не хотела ни одна из стран, в том числе Россия.
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