На Украине рассмотрят возможность выпуска собственной криптовалюты

11 Янв. 2018 2018-01-11T22:26:31+03:00

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Национальный банк Украины проработает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты. Такое заявление сделали в пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны страны.

По данным ведомства, развитие данной сферы, а также отсутствие контроля за обращением криптовалюты и анонимность самого процесса создают предпосылки для ряда правонарушений и преступлений. Так, могут быть легализованы средства, полученные преступным путем, или оплачены товары, запрещенные к свободному обороту, в том числе наркотики и оружие.

"Учитывая быстрое развитие криптовалют в мире, этот вопрос не может оставаться без внимания государства", - приводятся словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова на сайте ведомства.

Соответствующим органам власти было поручено создать рабочую группу, которая будет следить за проведением транзакций, использованием криптовалют и порядком налогообложения доходов от осуществления криптовалютних операций.