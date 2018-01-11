Жена Аршавина перед снятием с рейса пыталась подкупить бортпроводницу

11 Янв. 2018 2018-01-11T22:44:28+03:00

Женщина была уверена, что за 15 тысяч рублей няню ее детей все же пересадят в бизнес-класс

Изменить размер текста: A A

Выяснилось, что перед тем, как устроить скандал и с позором покинуть самолет, супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса пыталась подкупить членов экипажа. В рапорте старшего бортпроводника говорится о том, что женщина предлагала взятку в размере 15 тысяч рублей.

Такие действия последовали после того, Аршавиной было отказано в требовании пересадить няню ее детей в бизнес-класс. Жена футболиста, вероятно, восприняла такое решение персонала как личное оскорбление и устроила дебош.

"Женщина начала оскорблять бортпроводников, заявляла, что авиакомпания ужасная, что стюарды ничего не хотят делать, чтобы её порадовать. Затем она внаглую усадила няню в бизнес-класс", - приводит телеканал RT текст рапорта.

Напомним, что 6 января Алису Аршавину с двумя детьми и няней сняли с рейса Москва — Алма-Ата. Помимо того, что супруга футболиста устроила истерику, так она еще и не выполняла требования экипажа. Также женщина неоднократно называла себя майором ФСБ, что позже опровергли в самой службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Аэрофлот» о скандале с Аршавиной: «Она требовала пересадить няню в бизнес-класс и называла себя майором ФСБ»

Сама жена футболиста уверяет: ее высадили из самолета, сказав, что от ее 10-месячной дочки плохо пахнет (подробности)

«Обещала отрезать пальцы и посадить»: Казахстанская модель заявила об угрозах от жены Андрея Аршавина

По словам Ольги Семеновой, Алису Аршавину разозлило видео, на котором футболист трогает ее за талию (подробности)