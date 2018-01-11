Задержанная в ФРГ колонна фур с гаубицами из США продолжит движение

11 Янв. 2018 2018-01-11T22:56:51+03:00

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Задержанная ранее в Германии колонна грузовиком с шестью американскими самоходными гаубицами М-109 (Paladin) продолжит свой путь вечером 12 января. Такое заявление сделал представитель Сухопутных войск США в Европе.

Напомним, что вечером 9 января фуры были остановлены полицией на востоке ФРГ. Как оказалось, каждая из них была перегружена в среднем на 16 тонн, кроме того, отсутствовали необходимые документы для перевозки такого груза.

"Сотрудники компании сейчас осуществляют перегрузку Paladin на подходящий транспорт. Транспортировка потребует дополнительного сопровождения со стороны подразделения, его прибытие ожидается в пятницу", - цитирует ТАСС представителя.

Американские военные пояснили, что колонна следует на полигон Хоэнфельс в Баварии, где с 15 января по 5 февраля пройдут учения. После вся техника отправится в другой город страны - Графенвёр - и останется там до июня.