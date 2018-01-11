WADA: Хакеры из Fancy Bears — преступники, они хотят подорвать работу Агентства
Новая порция разоблачений, обнародованная хакерской группой Fancy Bears, это давно устаревшая информация, а сами «разоблачители» — преступники, главной целью которой является подрыв работы Всемирного антидопингового агентства.
Так в WADA прокомментировали появившуюся в Интернете информацию, из которой следует, что часть сотрудников комиссии Ричарда Макларена, на основании доклада которой у России отбирали медали Сочи-2014, были тесно связаны с ФБР и западными спецслужбами.
«Как известно, Fancy Bears — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и его партнеров. Все, что они опубликовали, устарело», — заявил менеджер Агентства по связям с общественностью Мэгги Дюран.
Напомним, 10 января хакеры опубликовали переписку спортивных чиновников МОК и ВАДА, из которой следует, что главной целью комиссии во главе с Ричардом Маклареном была не борьба с допингом, а стремление «убрать европейцев из руководства Олимпийским движением».
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