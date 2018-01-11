В ВМС Украины отреагировали на предложение Путина передать военную технику из Крыма

11 Янв. 2018 2018-01-12T00:10:28+03:00

Президент России Владимир Путин посетил редакцию «Комсомольской правды», где провел встречу с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Этот вопрос «требует очень тщательного изучения», заявили в Киеве

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Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что вопрос о передаче Киеву военной техники из Крыма необходимо тщательно изучить.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главредами крупнейших отечественных изданий в редакции «Комсомолки» сказал, что наша страна готова передать Незалежной все оставшиеся на полуострове боевые самолеты, корабли и другую технику.

«Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой», - заявил украинский вице-адмирал Воронченко в эфире телеканала «112 Украина».

Он добавил, что решение по этому вопросу будет приниматься «на уровне высшего политического руководства государства».

Напомним, в четверг, 11 января, глава российского государства в четвертый раз посетил редакцию «Комсомольской правды». Он поздравил россиян с прошедшими праздниками, а сотрудников СМИ – с Днем печати.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ

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Президент России Владимир Путин посетил редакцию «Комсомольской правды»