В ВМС Украины отреагировали на предложение Путина передать военную технику из Крыма
Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что вопрос о передаче Киеву военной техники из Крыма необходимо тщательно изучить.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главредами крупнейших отечественных изданий в редакции «Комсомолки» сказал, что наша страна готова передать Незалежной все оставшиеся на полуострове боевые самолеты, корабли и другую технику.
«Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой», - заявил украинский вице-адмирал Воронченко в эфире телеканала «112 Украина».
Он добавил, что решение по этому вопросу будет приниматься «на уровне высшего политического руководства государства».
Напомним, в четверг, 11 января, глава российского государства в четвертый раз посетил редакцию «Комсомольской правды». Он поздравил россиян с прошедшими праздниками, а сотрудников СМИ – с Днем печати.
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Президент России Владимир Путин посетил редакцию «Комсомольской правды»
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