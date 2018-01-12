Песков рассказал о встрече Путина с Медведчуком

12 Янв. 2018 2018-01-12T00:48:18+03:00

Президент России Владимир Путин посетил редакцию «Комсомольской правды», где провел встречу с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В среду, 10 января, президент России Владимир Путин встретился с лидером общественного движения «Украинский выбор – право народа», спецпредставителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком.

Об этом рассказал в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, президент России обсудил с представителем Украины повестку дня. В частности, говорили о предстоящем втором этапе обмена пленными между Киевом и народными республиками.

Напомним, «большой обмен пленными» в Донбассе состоялся в конце декабря 2017 года. Следующий этап, как ожидается, может состояться в этом месяце. Как отметил Виктор Медведчук, обмен по формуле «всех на всех» возможен только при наличии политической воли Киева, причем без компромиссов переговоры не обойдутся.

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Президент России Владимир Путин посетил редакцию «Комсомольской правды»