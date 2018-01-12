Минфин США готовится ввести новые санкции против России

12 Янв. 2018 2018-01-12T08:32:10+03:00

По словам американского министра финансов, «они будут объявлены в ближайшем будущем»

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Вашингтон в соответствии с подписанным главой Белого дома Дональдом Трампом «Актом о противодействии оппонентам Америки» уже совсем скоро введет новые санкции против России. Об этом отечественным журналистам сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

«Мы работаем над этим, как мы уже говорили. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, над чем мы сфокусированы», - заявил он.

Стивен Мнучин также сообщил, что вскоре Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции и в отношении Ирана, передает ТАСС.

Напомним, 2 августа 2017 года Дональд Трамп одобрил ранее принятый Конгрессом законопроект, расширяющий американские санкции против нашей страны, с этого момента документ принял форму действующего закона.

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О чём на самом деле сказано в документе о новых санкциях США против РФ, который подписал Трамп (подробности).