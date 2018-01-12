Захарова рассказала о странном звонке «из BuzzFeed» с украинского телефона

12 Янв. 2018 2018-01-12T02:36:51+03:00

Собеседники просили помочь связаться с российским дипломатом, о котором издание регулярно публикует фейки, будто он чуть ли не лично избрал Трампа президентом США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook рассказала о странном звонке якобы из Нью-Йорка, но с украинского телефона. Собеседники – то женщина, то мужчина, то мужчина, – просили помочь связаться с российским дипломатом, имя которого упоминалось в публикациях BuzzFeed в связи с пресловутым «российским вмешательством» в американские выборы.

«Раздаётся звонок по WhatsApp. Звонит девушка, говорит, что она то ли работает, то ли связана с пресловутым Buzzfeed. Спрашивает, как она может связаться с Михаилом Калугиным. Тот самый российский дипломат Михаил Калугин, о котором Buzzfeed регулярно публикует фейки, придумывая, что он чуть ли не лично Трампа избирал», - пишет Захарова, напоминая, что МИД «эту чушь каждый раз комментировал».

Официальный представитель МИД России рассказала о странном звонке якобы из Нью-Йорка, но с украинского номераФото: facebook.com

Когда Захарова заметила, что с ней говорят с украинского номера и спросила, почему «из BuzzFeed» звонят с Украины, получила ответ, что «звонят из Нью-Йорка, но с украинского телефона», а какой страны гражданин вещает – «к делу не относится».