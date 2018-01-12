Разведка США рассказала, как взрыв уничтожил аргентинскую подлодку

12 Янв. 2018 2018-01-12T03:05:44+03:00

Корпус субмарины «Сан-Хуан» был разрушен в 0,04 секунды, и экипаж погиб мгновенно

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Управление военно-морской разведки США (ONI) сообщило, что пропавшую в ноябре прошлого года аргентинскую подлодку «Сан-Хуан» уничтожил взрыв, по мощности приблизительно равный шести тоннам в тротиловом эквиваленте.

К такому выводу американские специалисты пришли после того, как изучили данные Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Итоги своего анализа они изложили в докладе, уточнив, что субмарина взорвалась на глубине 400 метров, а её корпус был полностью разрушен за 40 миллисекунд (0,04 секунды).

В отчете отмечается, что люди на подводной лодке погибли мгновенно и без страданий: они просто не успели осознать произошедшее, передает РИА Новости.

Напомним, дизель-электрическая подлодка «Сан-Хуан», на борту которой находилось 44 человека, исчезла 15 ноября. Позже появилась версия о взрыве, а гибель экипажа субмарины власти Аргентины признали лишь спустя 20 дней бесплодных поисков, 5 декабря.