В Вашингтоне прошла встреча послов России и США

12 Янв. 2018 2018-01-12T05:05:47+03:00

Это была первая личная встреча Анатолия Антонова с Джоном Хантсманом

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В четверг, 11 января, посол России в США Анатолий Антонов провел встречу со своим американским коллегой – послом США в России Джоном Хантсманом. Это была первая личная встреча высокопоставленных дипломатов, и прошла она в резиденции российского посла в Вашингтоне.

Посольство РФ на своей странице в Twitter опубликовало снимок Анатолия Антонова и Джона Хантсмана с подписью: «Два посла встретились».

О чем они говорили, в сообщении дипмиссии не уточняется.

Встреча состоялась в резиденции российского посла в центре ВашингтонаФото: Twitter.com

Напомним, оба дипломата были назначены на свои должности относительно недавно, в прошлом году. Анатолий Антонов возглавил российскую димпмиссию в Вашингтоне в августе, после ухода Сергея Кисляка, а Джон Хантсман американскую в Москве – в октябре. Экс-губернатор штата Юта, дипломат, мормон и владелец химического завода в ДНР заменил на этом посту Джона Теффта, который завершил свою дипломатическую миссию и покинул территорию России.