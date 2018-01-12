Пентагон готовится к «терабайту смерти»

12 Янв. 2018 2018-01-12T06:16:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Пентагон готовится к масштабной кибератаке на свои компьютерные системы, которую специалисты американского военного ведомства уже нарекли «терабайтом смерти».

Об этом заявил глава управления оборонных информационных систем Минобороны США генерал-лейтенант Алан Линн. По его словам, сети Пентагона постоянно подвергаются хакерским атакам, и их изощренность постоянно растет.

Генерал Линн отметил, что его ведомство «отлично справляется с защитой, однако уровень и мощность атак увеличивается, хакеры становятся изобретательнее, всё время придумывают новые способы. По его словам, на сети министерства совершаются атаки объёмом 600 гигабайт, а также «уникальные, иные атаки, о которых мы раньше и не думали».

«Теперь мы будем называть это «терабайтом смерти» — есть терабайт смерти, который вырисовывается за дверью. Мы готовы к этому, ведь мы знаем, что это произойдет», - сказал он, добавив, что «это лишь вопрос времени».