Самолет, летевший из Дублина в Аликанте, вынужденно сел из-за пьяных буянов

12 Янв. 2018 2018-01-12T06:54:36+03:00

Двух авиадебоширов сняли с рейса под аплодисменты других пассажиров

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Экипажу пассажирского лайнера авиакомпании Ryanair, летевшего из ирландского Дублина в испанский город Аликанте пришлось экстренно посадить самолёт в другом городе Испании из-за двух пьяных мужчин, которые вели себя слишком агрессивно.

Как сообщает издание Pais, воздушное судно чуть-чуть не долетело до пункта назначения и приземлилось в аэропорту города Сантандер, где дебоширов сняли с рейса под одобрительные аплодисменты других пассажиров. После этого лайнер продолжил путь в Аликанте.

Стоит отметить, что подобные инциденты – не редкость. Так, в ноябре пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Благовещенска в Екатеринбург, устроил 55-летний мужчина. Попутчики его усмирили, связав скотчем.

А недавно с рейса «Москва – Алматы» сняли жену футболиста Андрея Аршавина вместе с детьми и сопровождающей их няней. После этого скандала «Комсомолка» вспомнила, кто из российских звезд устраивал сцены в самолетах и в аэропортах.