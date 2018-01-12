Американцы заявили, что «русские хакеры» готовят атаку на Олимпиаду – 2018

12 Янв. 2018 2018-01-12T08:13:57+03:00

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхёнчхан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты компании ThreatConnect пришли к такому выводу после того, как обнаружили в сети три новых домена, имена которых имитируют адреса сайтов WADA

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Пресловутые «русские хакеры» готовят новые козни: атаки на сайты антидопинговых агентств во время зимней Олимпиады – 2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Такое предупреждение обнародовала на своём сайте американская компания ThreatConnect Inc, специализирующаяся на кибербезопасности.

В сообщении говорится, что эксперты компании обнаружили в сети три новых домена, имена которых имитируют адреса сайтов Всемирного андидопингового агентства (WADA), Антидопингового агентства США (USADA) и Олимпийского совета Азии (Olympic Council of Asia, OCA).

Все фальшивые домены были зарегистрированы в декабре 2017 года, по «косвенным признакам» специалисты заподозрили, что их создала небезызвестная хакерская группа Fancy Bears, которую в США считают связанной с Россией.

В отчете отмечается, что ThreatConnect «не располагает свидетельствами» того, что хакеры обязательно будут использовать эти три домена со злым умыслом, твердой уверенности в причастности к ним «веселых медведей» у американских экспертов тоже нет.