В ДТП на МКАД погибли два человека

12 Янв. 2018 2018-01-12T07:38:00+03:00

На пересечении кольцевой автодороги и Ярославского шоссе столкнулись три машины

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В четверг вечером, 11 января, серьезное ДТП случилось на 94-м километре МКАД. На пересечении Московской кольцевой автодороги и Ярославского шоссе столкнулись три машины, после чего одно из транспортных средств загорелось.

По последним данным правоохранителей, в результате аварии погибли два человека, и еще двое получили травмы. В настоящее время пострадавших осматривают медики, прибывшие на место происшествия.

«В результате аварии погибли два человека, они находились в загоревшемся автомобиле», - уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Также собеседник агентства отметил, что из-за ДТП пришлось перекрыть две правые полосы МКАД. Таким образом, движение по дороге оказалось ограничено.

Отметим, это далеко не первая смертельная авария в Москве. К примеру, в сентябре прошлого года на МКАД столкнулись сразу семь машин. Тогда один человек погиб, и еще двое пострадали.