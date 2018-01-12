Илон Маск случайно посетил секс-вечеринку

12 Янв. 2018 2018-01-12T08:23:14+03:00

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Представитель главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска признал, что летом минувшего года предприниматель был на вечеринке Стива Джурветсона в Калифорнии, посетители которой, как утверждает автор еще не опубликованной книги «Бротопия», устроили оргию и употребляли наркотики.

Правда, по словам доверенного лица Маска, бизнесмен даже не понял, что был на секс-вечеринке: он подумал, что это своеобразный карнавал. «Ему показалось, что это был корпоративное мероприятие с тематическими костюмами», - заявил представитель миллиардера в интервью Business Insider.

Также собеседник издания заметил, что Илон Маск ушел с мероприятия после полуночи, не заметив никаких признаков секс-вечеринки. «Илон провел на вечеринке несколько часов и ушел в час ночи после того, как поговорил с несколькими предпринимателями о технологиях и управлении компаниям», - заверил представитель бизнесмена.

Кстати, напомним, в августе прошлого года стало известно, что Илон Маск бросил актрису Эмбер Херд накануне помолвки.