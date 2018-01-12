12 Янв. 2018 2018-01-12T09:30:12+03:00

СМИ: цены на коньяк в России могут повысить на треть Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В пятницу, 12 января, в СМИ появилась информация о возможном повышении минимальной розничной цены (МРЦ) на коньяк в России.

Как рассказали журналистам в Минсельхозе, в этом году минимальная стоимость этого крепкого алкогольного напитка может вырасти на 34,8% - до 500 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. «Мы будем инициировать изменения цены на коньяк, хотим предложить МРЦ в 500 рублей за 0,5 литра», - сказал глава департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгений Ахпашев «Известиям».

По словам собеседника издания, на повышении минимальной цены настаивают сами производители. Дело в том, что нынешняя цена (371 рублей за 0,5 литра) позволяет изготавливать фальсификат, на долю которого уже приходится 60% рынка.

Напомним, ранее в Росалкогольрегулировании сообщили, что объем поддельного коньяка на рынке составляет примерно 60%. Тогда же производители рассказали, как решить эту проблему: они заявили, что нужно просто установить обоснованные цены на коньяк.