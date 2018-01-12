Диссертации заместителей главы Минобрнауки проверят на плагиат

12 Янв. 2018 2018-01-12T09:35:42+03:00

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Диссертации заместителей министра образования и науки, а также глав департаментов ведомства проверят на плагиат. Такое поручение дала глава Минобрнауки Ольга Васильева, сообщил источник.

"После ситуации с Трубниковым, когда к его работе были предъявлены претензии, министр поручила проверить диссертации всех своих заместителей и директоров департаментов", - сказал собеседник.

Он отметил, что поручение министра будет выполнять департамент аттестации научных и научно-педагогических работников.

"В случае нахождения плагиата в работе речь может идти об утрате доверия министра к своему сотруднику", - добавил источник, не уточнив, к какому сроку должна быть закончена проверка, передает ТАСС.

Напомним, накануне замминистра образования Григорий Трубников заявил, администрация президента получила жалобу на качество его научной работы. Критику замглавы ведомства назвал неконструктивной и отметил, что может доказать оригинальность своей работы на любом уровне.