2018-01-12T12:35:20+03:00
Политика

Центризбирком зарегистрировал Грудинина кандидатом в президенты России

Директор «Совхоза имени Ленина» стал вторым официально зарегистрированным претендентом на пост главы государства
Дарья ИВАШКИНА
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Директор подмосковного предприятия «Совхоз имени Ленина» Павел ГрудининДиректор подмосковного предприятия «Совхоз имени Ленина» Павел ГрудининФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В пятницу, 12 января, Центризбирком зарегистрировал директора подмосковного предприятия «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина кандидатом в президенты России. Таким образом, бизнесмен стал вторым официально зарегистрированным претендентом на высший государственный пост.

«Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Павла Николаевича Грудинина, 1960 года рождения, выдвинутого политической партией "Коммунистическая партия Российской Федерации" (КПРФ)», - цитирует РИА Новости принятое ЦИК постановление.

Напомним, 23 декабря минувшего года съезд КПРФ выдвинул Грудинина кандидатом на президентские выборы, которые пройдут в нашей стране 18 марта 2018 года. А 28 декабря Центризбирком принял от предпринимателя документы, необходимые для его выдвижения.

Кстати, первым официальным кандидатом на пост главы государства стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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