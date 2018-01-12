2018-01-12T12:37:42+03:00
Происшествия

На Шри-Ланке в ДТП погиб российский велосипедист

Мужчина попал под колеса автомобиля на курорте Камбурупития
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На острове Шри-Ланка В ДТП погиб российский турист. Вместе с соотечественником они ехали на велосипедах из населенного пункта Велигама в Матару.

Инцидент произошел в Камбурупитии на трассе Галле-Матара накануне, 11 января. Велосипедисты не успели уступить дорогу автомобилю и попали под колеса. В результате дорожного происшествия один из них сразу погиб от полученных травм. Другой россиянин доставлен с различными травмами в местную больницу, передает телеканал «360».

По данным правоохранительных органов, оба гражданина России в момент аварии находились в состоянии алкогольного опьянения. Однако, стало ли это причиной аварии, не уточняется. По факту происшествия проводится проверка, пишет сайт «Свободная пресса».

Напомним, ранее стало известно, что россиянин стал причиной смертельной аварии в тайском городе Самуй. 31-летний мужчина снес гражданина Великобритании, отдыхающего на курорте. От сильного удара погибшего мужчину отбросила на 25 метров.

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