2018-01-12T12:42:58+03:00
Общество

Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении опасных заболеваний в Перу

В частности, эта страна занимает второе место в Южной Америке по заболеваемости малярией
Дарья ИВАШКИНА
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Мачу-Пикчу в ПеруМачу-Пикчу в ПеруФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Роспотребнадзор предупредил об инфекционных заболеваниях в Перу и попросил учитывать эту информацию при планировании поездок. Так, в ведомстве рассказали о распространении на Земле инков лихорадки денге, малярии, лихорадок Зика и чикунгунья, а также желтой лихорадки.

Как заметили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, высокий риск передачи лихорадки денге и малярии присутствует на всей территории Перу круглогодично. Кроме того, в 2017 году было зарегистрировано 1733 случая подозрения на лихорадку чикунгунья, при этом более 700 из них были подтверждены лабораторно. Также в республике отмечена местная передача вируса Зика.

Что касается желтой лихорадки, то, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, единственной мерой ее профилактики является прививка, которую необходимо сделать как минимум за 10 дней до выезда в южноамериканскую страну.

Кстати, напомним, в декабре минувшего года российских туристов предупреждали о чуме в Китае.

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