ФАС предписала снизить цены на лекарство от рака
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пришла к выводу, что фармакологическая компания «Новартис Фарма» необоснованно повысила цены на онкологический препарат «Тайверб». Ранее это лекарство от рака подорожало сразу на 35% со 118 тысяч до 159 тысяч рублей за упаковку.
В результате ФАС предписала снизить стоимость препарат, который применяется в лечении злокачественных новообразований. «Комиссией ФАС России принято решение о выдаче предписания по устранению выявленного нарушения», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.
При этом в антимонопольной службе выразили надежду на то, что отечественное фармсообщество примет во внимание принятое ФАС решение и откажется от манипулирования ценами на лекарства.
Кстати, напомним, недавно ФАС выявила десятикратное завышение цен на обезболивающие препараты «Нексиум».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Какими препаратами лечат рак и насколько они эффективны?
Единого лекарства против рака пока не существует (подробности)