ФАС предписала снизить цены на лекарство от рака

12 Янв. 2018 2018-01-12T13:04:33+03:00

В ФАС выразили надежду на то, что отечественное фармсообщество откажется от манипулирования ценами на лекарства Фото: Мария ЛЕНЦ

В ведомстве сочли необоснованным повышение стоимости препарата «Тайверб» до 159 тысяч рублей

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пришла к выводу, что фармакологическая компания «Новартис Фарма» необоснованно повысила цены на онкологический препарат «Тайверб». Ранее это лекарство от рака подорожало сразу на 35% со 118 тысяч до 159 тысяч рублей за упаковку.

В результате ФАС предписала снизить стоимость препарат, который применяется в лечении злокачественных новообразований. «Комиссией ФАС России принято решение о выдаче предписания по устранению выявленного нарушения», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.

При этом в антимонопольной службе выразили надежду на то, что отечественное фармсообщество примет во внимание принятое ФАС решение и откажется от манипулирования ценами на лекарства.

Кстати, напомним, недавно ФАС выявила десятикратное завышение цен на обезболивающие препараты «Нексиум».

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