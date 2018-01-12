В 2017 году продажи смартфонов в России установили рекорд

12 Янв. 2018 2018-01-12T13:10:04+03:00

Рост продаж стал возможен во многом благодаря покупкам в рассрочку и в кредит, отмечают специалисты

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По итогам 2017 года продажи смартфонов в России составили 28,4 млн устройств, что стало рекордом впервые после 2014 года, когда было продано 27,6 млн штук. Рост продаж в штуках по сравнению с предыдущим годом составил 6%, а в денежном выражении — 17,3%. Годовой объем продаж равен 386 млрд рублей.

Как сообщает ПАО "МТС", такая динамика вызвана увеличением спроса на гаджеты высокого ценового уровня.

"Пользователям требуются устройства с качественными экранами и хорошими камерами, которые позволяют с комфортом общаться в социальных сетях и решать их ежедневные задачи. Кроме того, популярность более дорогих смартфонов подогревается маркетинговыми акциями и финансовыми предложениями", - отмечается в докладе компании.

Специалисты отмечают, что рост продаж стал возможен во многом благодаря покупкам в рассрочку и в кредит.

Средняя цена смартфона выросла до 13,6 тысяч рублей с 12,3 тысячи рублей, зафиксированных в 2016 году.