Дом Джеффа Бриджеса в Калифорнии повредили грязевые оползни
В американском округе Санта-Барбара, штат Калифорния, грязевые оползни серьезно повредили дом голливудского актера Джеффа Бриджеса. Ранее власти округа заявили о гибели 17 жителей, еще восемь человек считаются пропавшими без вести.
"Наш дом был серьезно поврежден, но мы в безопасности, и мы благодарны за это спасателям, которые неустанно работают во благо людей", — написал Бриджес в своем микроблоге в Twitter.
Напомним, во вторник, 9 января, после мощных дождей на юге Калифорнии произошли сходы селей. Многие районы были накрыты грязевыми потоками грязи, камнями, сломанными деревьями и конструкциями. В поисках пострадавших задействованы больше 50 спасателей и десяток обученных собак.
Джефф Бриджес знаменит работами в фильмах "Большой Лебовски", "Король-рыбак" и "Страна приливов". Лауреат премии "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Сумасшедшее сердце".