2018-01-12T13:18:23+03:00
Звезды

Дом Джеффа Бриджеса в Калифорнии повредили грязевые оползни

Ранее власти округа Санта-Барбара заявили о гибели 17 местных жителей, восемь человек считаются пропавшими без вести
Екатерина БОЛГОВА
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Американский актер Джефф БриджесАмериканский актер Джефф БриджесФото: REUTERS
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В американском округе Санта-Барбара, штат Калифорния, грязевые оползни серьезно повредили дом голливудского актера Джеффа Бриджеса. Ранее власти округа заявили о гибели 17 жителей, еще восемь человек считаются пропавшими без вести.

"Наш дом был серьезно поврежден, но мы в безопасности, и мы благодарны за это спасателям, которые неустанно работают во благо людей", — написал Бриджес в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, во вторник, 9 января, после мощных дождей на юге Калифорнии произошли сходы селей. Многие районы были накрыты грязевыми потоками грязи, камнями, сломанными деревьями и конструкциями. В поисках пострадавших задействованы больше 50 спасателей и десяток обученных собак.

Джефф Бриджес знаменит работами в фильмах "Большой Лебовски", "Король-рыбак" и "Страна приливов". Лауреат премии "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Сумасшедшее сердце".

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