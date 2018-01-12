2018-01-12T13:59:05+03:00
Политика

Песков: РФ адекватно ответит на возможные новые санкции со стороны США

При этом пресс-секретарь президента России призвал дождаться конкретики по документу, представленному Госдепартаментом США
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал адекватный ответ российской стороны на возможные новые санкции Соединенных Штатов. По его словам, в основе ответа будет лежать принцип взаимности.

"Будет предпринято то, что будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать нашим интересам. В этом сомнений нет, и, конечно же, решение будет принимать президент России", — сказал Песков журналистам, комментируя публикации СМИ о возможных новых американских санкциях против 50 бизнесменов из РФ.

При этом он призвал дождаться публикации документа, представленного Госдепартаментом США, и напомнил, что многие публикуемые в СМИ списки "оказываются ненастоящими".

"Нужно посмотреть, что будет за список, — раз, нужно будет посмотреть, как и когда он будет формализован, и потом, конечно же, будет вырабатываться позиция", — добавил Песков.

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