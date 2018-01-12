Песков: РФ адекватно ответит на возможные новые санкции со стороны США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал адекватный ответ российской стороны на возможные новые санкции Соединенных Штатов. По его словам, в основе ответа будет лежать принцип взаимности.
"Будет предпринято то, что будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать нашим интересам. В этом сомнений нет, и, конечно же, решение будет принимать президент России", — сказал Песков журналистам, комментируя публикации СМИ о возможных новых американских санкциях против 50 бизнесменов из РФ.
При этом он призвал дождаться публикации документа, представленного Госдепартаментом США, и напомнил, что многие публикуемые в СМИ списки "оказываются ненастоящими".
"Нужно посмотреть, что будет за список, — раз, нужно будет посмотреть, как и когда он будет формализован, и потом, конечно же, будет вырабатываться позиция", — добавил Песков.