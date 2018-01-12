2018-01-12T14:09:35+03:00
Политика

Лавров проведет в Нью-Йорке встречу с генсеком ООН

Поездка министра иностранных дел РФ в США запланирована на 18-19 января
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила о предстоящей поездке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк. Как ожидается, глава дипведомства посетит этот американский город 18-19 января, чтобы принять участие в двух заседаниях Совета Безопасности (СБ) ООН, одно из которых будет посвящено нераспространению оружия массового уничтожения, а второе - построению регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии.

«18-19 января глава российского внешнеполитического ведомства посетит Нью-Йорк, где примет участие в организуемых председательствующим в СБ ООН в январе Казахстаном двух заседаниях высокого уровня», - цитирует Захарову ТАСС.

Также дипломат заявила, что в ходе визита Лаврова в Нью-Йорк планируется его отдельная встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Кстати, напомним, недавно глава МИД РФ выразил уверенность в том, что в будущем российско-американские отношения ждет оздоровление.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СК просит оставить Серебренникова под домашним арестом до 19 апреля
Посол США в Панаме уходит в отставку из-за политики Трампа
Власти Канады ввели новые санкции в отношении КНДР
Доходы Грудинина за последние шесть лет составили более 157 млн рублей
США и еще 16 стран будут перехватывать суда, торгующие с КНДР
ВЦИОМ: Почти 70% россиян заявили, что точно придут на выборы президента
Полуголая активистка Femen набросилась на президента Чехии
В Турции задержан очередной подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова
Совфед готов вместе с Госдумой доработать закон о притравке
Опубликовано видео уничтожения боевиков, атаковавших авиабазу Хмеймим
МИД России выразил протест временному поверенному в делах Швеции
Гройсман предложил Путину вместе с техникой вернуть Украине и сам Крым
Водителя автобуса, влетевшего в переход на "Славянском бульваре", отправили под домашний арест до 25 февраля
Дворкович: рост утилизационного сбора на автомобили может составить до 15%
Отважная свинья отбила сородича от мясников
Захарова: Британские СМИ получили госзаказ на дискредитацию ЧМ-2018
МИД Украины изучает вопрос о возвращении техники из Крыма
Курс украинской валюты побил исторический антирекорд