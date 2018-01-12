Лавров проведет в Нью-Йорке встречу с генсеком ООН
Представитель МИД России Мария Захарова сообщила о предстоящей поездке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк. Как ожидается, глава дипведомства посетит этот американский город 18-19 января, чтобы принять участие в двух заседаниях Совета Безопасности (СБ) ООН, одно из которых будет посвящено нераспространению оружия массового уничтожения, а второе - построению регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии.
«18-19 января глава российского внешнеполитического ведомства посетит Нью-Йорк, где примет участие в организуемых председательствующим в СБ ООН в январе Казахстаном двух заседаниях высокого уровня», - цитирует Захарову ТАСС.
Также дипломат заявила, что в ходе визита Лаврова в Нью-Йорк планируется его отдельная встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Кстати, напомним, недавно глава МИД РФ выразил уверенность в том, что в будущем российско-американские отношения ждет оздоровление.