Лавров проведет в Нью-Йорке встречу с генсеком ООН

12 Янв. 2018 2018-01-12T14:09:35+03:00

Поездка министра иностранных дел РФ в США запланирована на 18-19 января

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Представитель МИД России Мария Захарова сообщила о предстоящей поездке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк. Как ожидается, глава дипведомства посетит этот американский город 18-19 января, чтобы принять участие в двух заседаниях Совета Безопасности (СБ) ООН, одно из которых будет посвящено нераспространению оружия массового уничтожения, а второе - построению регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии.

«18-19 января глава российского внешнеполитического ведомства посетит Нью-Йорк, где примет участие в организуемых председательствующим в СБ ООН в январе Казахстаном двух заседаниях высокого уровня», - цитирует Захарову ТАСС.

Также дипломат заявила, что в ходе визита Лаврова в Нью-Йорк планируется его отдельная встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Кстати, напомним, недавно глава МИД РФ выразил уверенность в том, что в будущем российско-американские отношения ждет оздоровление.