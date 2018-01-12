Лидеру хакерской группировки "Шалтай-Болтай" было отказано в УДО
Лидеру хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву, осужденному на два года колонии общего режима, было отказано в условно-досрочном освобождении.
Лефортовский суд Москвы рассматривал ходатайство об УДО в закрытом режиме из-за наличия в деле материалов под грифом "секретно".
Напомним, что всего по делу о незаконном доступе к компьютерной информации проходят три человека. Помимо Аникеева, это Константин Тепляков и Александр Филинов, осужденные на три года тюрьмы. Они признаны виновными во взломе почты шести человек, в том числе пресс-секретаря премьер-министра России Натальи Тимаковой и Дмитрия Киселева. Лидер группы подтвердил свою причастность к преступлениям, поэтому его дело было выделено в отдельное производство.
Как сообщает ТАСС, к настоящему моменту Аникеев отсидел половину назначенного срока, который подойдет к концу в ноябре этого года.