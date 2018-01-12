2018-01-12T14:15:15+03:00
Общество

Лидеру хакерской группировки "Шалтай-Болтай" было отказано в УДО

Из-за наличия в деле материалов под грифом "секретно" суд рассмотрел ходатайство об освобождении в закрытом режиме
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Аникеев признал свою винуВладимир Аникеев признал свою винуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Лидеру хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву, осужденному на два года колонии общего режима, было отказано в условно-досрочном освобождении.

Лефортовский суд Москвы рассматривал ходатайство об УДО в закрытом режиме из-за наличия в деле материалов под грифом "секретно".

Напомним, что всего по делу о незаконном доступе к компьютерной информации проходят три человека. Помимо Аникеева, это Константин Тепляков и Александр Филинов, осужденные на три года тюрьмы. Они признаны виновными во взломе почты шести человек, в том числе пресс-секретаря премьер-министра России Натальи Тимаковой и Дмитрия Киселева. Лидер группы подтвердил свою причастность к преступлениям, поэтому его дело было выделено в отдельное производство.

Как сообщает ТАСС, к настоящему моменту Аникеев отсидел половину назначенного срока, который подойдет к концу в ноябре этого года.

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