2018-01-12T14:26:23+03:00
Общество

Опрос: каждый пятый россиянин работал в новогодние каникулы

При этом большинство граждан остались довольны тем, как провели праздничную неделю
Дарья ИВАШКИНА
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ВЦИОМ назвал число работавших в новогодние праздники россиянВЦИОМ назвал число работавших в новогодние праздники россиянФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) назвал число работавших в новогодние праздники россиян. Согласно данным опроса, проведенного 8-9 января, во время новогодних каникул работал каждый пятый наш соотечественник (21%). Таким образом, число граждан, которые провели праздники на своем рабочем месте, не изменилось по сравнению с прошлым годом.

А вот людей, которые сидели с 1 по 8 января дома, стало значительно меньше - всего 18% (между тем в 2017-м таковых было 27%). Как выяснилось, в основном россияне ходили в гости (42%) и гуляли на природе (30%).

При этом 73% респондентов остались довольны тем, как провели праздничную новогоднюю неделю, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Напомним, ранее стало известно, сколько россияне потратили на празднование Нового года: сумма расходов на этот раз оказалась лишь на три рубля больше, чем год назад, - 14195 рублей.

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