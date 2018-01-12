Минсельхоз опроверг сообщения о повышении минимальной розничной цены на коньяк
Министерство сельского хозяйства России не предлагало повысить минимальную розничную цену на коньяк. Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, инициировать такие поправки не планируется и в будущем.
"Эти вопросы не входят в полномочия ведомства", - заявил официальный представитель министерства сельского хозяйства, передает ТАСС.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на главу департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Евгения Ахпашева сообщили о готовящемся предложении повысить минимальную розничную цену на коньяк. Отмечалось, что в 2018 году минимальная цена на этот алкогольный напиток может увеличиться более чем на треть и составить 500 рублей за за пол-литровую бутылку.
"На установлении новой минимальной цены настаивают производители, так как нынешняя цена (371 рубль за 500 мл) позволяет изготавливать фальсифицированную продукцию, на долю которой сейчас приходится 60% рынка", - говорилось в сообщении.