Никиту Белых поместили в больницу СИЗО «Матросская Тишина»

12 Янв. 2018 2018-01-12T15:59:18+03:00

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В пятницу, 12 января, стало известно, что экс-главу Кировской области Никиту Белых, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, перевели в больницу СИЗО «Матросская Тишина».

Как рассказал журналистам адвокат бывшего губернатора Андрей Грохотов, в минувший четверг после очередного судебного заседания его клиенту внезапно стало плохо. «Сегодня нам сообщили в суде, что вчера вечером Никиту Юрьевича госпитализировали в больницу "Матросской Тишины". Однако его привезут на сегодняшнее заседание в Пресненский суд», - сказал защитник ТАСС. При этом юрист уточнил, что вопрос о том, как будут проходить следующие заседания, решат врачи.

Кстати, в конце декабря Белых вызывали скорую помощь в Пресненский суд. Тогда медики диагностировали угрозу инсульта.

Напомним, Никита Белых был задержан в июне 2016 года. По данным следствия, он получил лично и через посредников взятки на общую сумму 600 тысяч евро.