Въехавший в переход на Славянском бульваре автобус был исправен

12 Янв. 2018 2018-01-12T16:21:39+03:00

СК предъявил водителю обвинения и попросил суд рассмотреть вопрос о его аресте

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Автобус, въехавший в подземный переход на Славянском бульваре в канун Нового года, был полностью исправен. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, следователи получили достаточно данных, доказывающих это.

"В связи с этим управляющий им водитель Виктор Тихонов задержан, ему предъявлено обвинение по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц)", - цитирует "Интерфакс" Петренко.

Отмечается, что следователи уже направили в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте мужчины. Оно будет рассмотрено уже в эту пятницу.

Напомним, 25 декабря прошлого года в районе метро "Славянский бульвар" пассажирский автобус заехал в подземный переход, в результате чего 11 человек пострадали, еще четверо погибли на месте. Сам 58-летний водитель также попал в больницу с тяжелой травмой головы.

Сначала Тихонов говорил о том, что перепутал педали газа и тормоза, но потом сменил показания, заявив о технической неисправности автобуса.