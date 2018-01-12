Штаб Путина собрал на треть больше подписей, чем необходимо

12 Янв. 2018 2018-01-12T16:26:17+03:00

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Предвыборный штаб Владимира Путина собрал 408 тысяч подписей в его поддержку, что на 108 тысяч больше, чем необходимо по закону. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов, отметив, что сбор подписей продолжается.

"Необходимо иметь определенный задел", - добавил Кондрашов. При этом не уточнил, когда сбор прекратится.

Напомним, на своей большой пресс-конференции в декабре 2017 года действующий президент России Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на выборах 2018 года как самовыдвиженец. Согласно законодательству, такой кандидат должен собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей, причем не более 7,5 тысяч подписей из одного субъекта РФ.

Сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался 5 января. Эти занимаются активисты движения "Волонтеры Победы".

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.