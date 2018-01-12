2018-01-12T16:33:22+03:00
Происшествия

СМИ сообщили о задержании в Турции «министра сельского хозяйства» ИГ*

Отмечается, что вместе с Тарыком Ахметом были задержаны еще девять боевиков
Екатерина БОЛГОВА
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СМИ: В Турции задержан «министр сельского хозяйства» ИГСМИ: В Турции задержан «министр сельского хозяйства» ИГФото: REUTERS
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В пятницу, 12 января, турецкие СМИ сообщили о задержании главаря террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), ответственного за сферу сельского хозяйства.

Как сообщает агентство Dogan, задержание произошло во время спецоперации правоохранительных органов в центральной части Турции.

Отмечается, что террорист по имени Тарык Ахмет был арестован силами безопасности в городе Кайсери. Вместе правоохранители задержали еще девять боевиков.

По данным Анатолийского агентства, в разных районах города Самсун, который находится на севере Турции, были задержаны по меньшей мере 10 граждан Ирака. Их подозревают в причастности к «Исламскому государству».

Напомним, ранее стало известно, что в Стамбуле в результате спецоперации задержали 26 иностранных граждан, подозреваемых в связях с террористами.

*ИГ — запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

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