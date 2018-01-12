2018-01-12T17:08:09+03:00
Политика

Захарова пошутила над призывами Киева не приезжать в Россию на новогодние праздники

По словам официального представителя МИД РФ, приезжающие в Россию украинцы сами хотят задержаться здесь
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: Евгения ГУСЕВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендации властей Украины своим гражданам не посещать Россию во время новогодних праздников, так как такая поездка может «стать билетом в один конец».

«Видимо, планировалось, что их какие-то Деды Морозы будут на Тверской похищать», — пошутила Захарова на брифинге.

Она отметила, что приезжающие в Россию граждане Украины сами хотят задержаться здесь.

"Я вам точно могу сказать, что многие, кто приезжал в эти дни с Украины в Москву и видел, как украшена столица, как здесь радуются гостям, как их здесь встречают, проявляли желание остаться на подольше", - сказала дипломат.

Заявление МИД Украины она назвала «своеобразным проявлением заботы» о гражданах.

Напомним, ранее Захарова рассказала о странном звонке якобы из Нью-Йорка в связи с изданием BuzzFeed, но с украинского телефона.

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