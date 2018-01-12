2018-01-12T17:33:13+03:00
Политика

В Минобороны сообщили о ликвидации боевиков, атаковавших базу Хмеймим

Вся диверсионная группа террористов была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments31
Ранее в результате атаки террористов на базу Хмеймим погибли двое военнослужащихРанее в результате атаки террористов на базу Хмеймим погибли двое военнослужащихФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Министерстве обороны сообщили о том, что в ходе спецоперации российский спецназ уничтожил боевиков, атаковавших базу Хмеймим в Сирии 31 декабря прошлого года.

По данным ведомства, благодаря активизации всех сил и средств многоуровневой системы военной разведки РФ в республике, удалось установить, что место базирования диверсионной группы террористов находится рядом с западной границей провинции Идлиб.

В результате с помощью российских беспилотников было организовано непрерывное наблюдение за боевиками.

"По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь", - говорится в сообщении Минобороны, поступившем в редакцию сайта kp.ru.

Кроме того, разведке удалось установить место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотников. Этот склад также был уничтожен артиллерийским ударом.

Напомним, 31 декабря Хмеймим подвергся минометному обстрелу. Двое военнослужащих погибли.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СК просит оставить Серебренникова под домашним арестом до 19 апреля
Посол США в Панаме уходит в отставку из-за политики Трампа
Власти Канады ввели новые санкции в отношении КНДР
Доходы Грудинина за последние шесть лет составили более 157 млн рублей
США и еще 16 стран будут перехватывать суда, торгующие с КНДР
ВЦИОМ: Почти 70% россиян заявили, что точно придут на выборы президента
Полуголая активистка Femen набросилась на президента Чехии
В Турции задержан очередной подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова
Совфед готов вместе с Госдумой доработать закон о притравке
Опубликовано видео уничтожения боевиков, атаковавших авиабазу Хмеймим
МИД России выразил протест временному поверенному в делах Швеции
Гройсман предложил Путину вместе с техникой вернуть Украине и сам Крым
Водителя автобуса, влетевшего в переход на "Славянском бульваре", отправили под домашний арест до 25 февраля
Дворкович: рост утилизационного сбора на автомобили может составить до 15%
Отважная свинья отбила сородича от мясников
Захарова: Британские СМИ получили госзаказ на дискредитацию ЧМ-2018
МИД Украины изучает вопрос о возвращении техники из Крыма
Курс украинской валюты побил исторический антирекорд