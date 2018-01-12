В Минобороны сообщили о ликвидации боевиков, атаковавших базу Хмеймим

12 Янв. 2018 2018-01-12T17:33:13+03:00

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В Министерстве обороны сообщили о том, что в ходе спецоперации российский спецназ уничтожил боевиков, атаковавших базу Хмеймим в Сирии 31 декабря прошлого года.

По данным ведомства, благодаря активизации всех сил и средств многоуровневой системы военной разведки РФ в республике, удалось установить, что место базирования диверсионной группы террористов находится рядом с западной границей провинции Идлиб.

В результате с помощью российских беспилотников было организовано непрерывное наблюдение за боевиками.

"По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь", - говорится в сообщении Минобороны, поступившем в редакцию сайта kp.ru.

Кроме того, разведке удалось установить место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотников. Этот склад также был уничтожен артиллерийским ударом.

Напомним, 31 декабря Хмеймим подвергся минометному обстрелу. Двое военнослужащих погибли.