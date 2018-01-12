2018-01-12T17:36:05+03:00
В мире

Глава МИД Британии назвал мэра Лондона "напыщенным хлыщом"

Борис Джонсон раскритиковал Садика Хана за его слова о визите Трампа
Екатерина БОЛГОВА
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Министр иностранных дел Великобритании Борис ДжонсонМинистр иностранных дел Великобритании Борис ДжонсонФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон раскритиковал мэра Лондона Садика Хана за его слова насчет отмены визита в Королевство президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее Хан назвал ошибкой премьер-министра Терезы Мэй приглашение Трампу посетить страну с рабочим визитом. Это произошло после того, как Трамп "услышал призыв" и отменил визит в Лондон на открытие нового здания американского посольства США. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин тоже посоветовал кабмину отозвать приглашение.

"Мы не позволим поставить под угрозу американо-британские отношения некоторым надутым, напыщенным хлыщам в городской ратуше", — написал Джонсон в своем микроблоге в Twitter, напомив, что США являются крупнейшим британским инвестором.

Мэй передала Тармпу приглашение королевы Елизаветы Второй посетить Великобританию с госвизитом во время поездки в Вашингтон в начале 2017 года.

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