2018-01-12T17:45:41+03:00
В мире

Голливудский актер обвинил 94-летнего режиссера в домогательствах

По словам Джонатона Шека, Франко Дзеффирели вламывался к нему в номер и требовал близости
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Итальянский режиссер Франко ДзеффиреллиИтальянский режиссер Франко ДзеффиреллиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Голливудский актер Джонатон Шек, известный по сериалу "Рэй Донован", обвинил 94-летнего режиссера-классика Франко Дзеффирелли в домогательствах.

По словам артиста, инцидент произошел еще в 1992 году, когда ему было 22 года, но лишь последняя волна откровений, связанная с секс-скандалом в Голливуде, подтолкнула его рассказать об этом.

Шек утверждает агрессивные приставания Дзеффирелли пришлись на период съемок фильма "Воробей", в котором актер сыграл главную роль. Тогда еще 70-летний режиссер якобы проник в гостиничный номер парня и настойчиво пытался принудить его к близости.

"Он приставал ко мне в моей постели. Трогал в таких местах, что даже страшно подумать, и делал вещи, которыми я не горжусь", - рассказал Шек журналу People.

После этого молодому человеку не раз приходилось буквально баррикадировать двери в номер своими вещами, а потом еще и оправляться от психологической травмы.

Между тем, сын Дзеффирелли уже опроверг все обвинения в адрес своего отца, назвав их бездоказательными.

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