Американка исполнила Имперский марш из «Звёздных войн» с помощью карандаша и формул

12 Янв. 2018 2018-01-12T17:46:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Студентка из США сыграла Имперский марш из «Звёздных войн» на бумаге с помощью карандаша и формул. Видеозапись с необычным звучанием она опубликовала на своём канале в YouTube. Буквально за сутки ролик собрал свыше 730 тысяч просмотров!

Автора интерпретации «ремейка» зовут Дэни Очоа. Она студентка и любит математику. А посредством музыки признаётся в любви к этой сложной науке. На её странице можно найти также «карандашную музыку» из бара в городе Мос-Эйсли на Татуине («Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»).

Как призналась девушка порталу CNET, необычную музыку она создаёт в перерывах между учёбой. Работа над Имперским маршем у неё заняла всего полтора часа. Из этого времени минут 60 Дэни подбирала уравнение.

Напомним, восьмой эпизод «Звёздных войн» вышел в прокат 14 декабря прошлого года (подробности)