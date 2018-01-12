Американка исполнила Имперский марш из «Звёздных войн» с помощью карандаша и формул
Имперский марш из Звездных войн сыграли карандашом на бумаге.
Студентка из США сыграла Имперский марш из «Звёздных войн» на бумаге с помощью карандаша и формул. Видеозапись с необычным звучанием она опубликовала на своём канале в YouTube. Буквально за сутки ролик собрал свыше 730 тысяч просмотров!
Автора интерпретации «ремейка» зовут Дэни Очоа. Она студентка и любит математику. А посредством музыки признаётся в любви к этой сложной науке. На её странице можно найти также «карандашную музыку» из бара в городе Мос-Эйсли на Татуине («Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»).
Как призналась девушка порталу CNET, необычную музыку она создаёт в перерывах между учёбой. Работа над Имперским маршем у неё заняла всего полтора часа. Из этого времени минут 60 Дэни подбирала уравнение.
Напомним, восьмой эпизод «Звёздных войн» вышел в прокат 14 декабря прошлого года (подробности)