2018-01-12T17:46:52+03:00
В мире

Американка исполнила Имперский марш из «Звёздных войн» с помощью карандаша и формул

Посредством музыки девушка признаётся в любви к математике [фото]
Вера КОН
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Имперский марш из Звездных войн сыграли карандашом на бумаге.

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Студентка из США сыграла Имперский марш из «Звёздных войн» на бумаге с помощью карандаша и формул. Видеозапись с необычным звучанием она опубликовала на своём канале в YouTube. Буквально за сутки ролик собрал свыше 730 тысяч просмотров!

Автора интерпретации «ремейка» зовут Дэни Очоа. Она студентка и любит математику. А посредством музыки признаётся в любви к этой сложной науке. На её странице можно найти также «карандашную музыку» из бара в городе Мос-Эйсли на Татуине («Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»).

Как призналась девушка порталу CNET, необычную музыку она создаёт в перерывах между учёбой. Работа над Имперским маршем у неё заняла всего полтора часа. Из этого времени минут 60 Дэни подбирала уравнение.

Напомним, восьмой эпизод «Звёздных войн» вышел в прокат 14 декабря прошлого года (подробности)

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