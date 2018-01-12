Курс украинской валюты побил исторический антирекорд
В пятницу, 12 января, курс украинской валюты побил антирекорд за всю историю с 1990-х годов. Гривна опустилась до минимума по отношению к евро и рублю.
Как сообщает Украина.ру, за сутки курс евро вырос на 21 копейку, преодолев психологическую отметку в 34 гривны. Таким образом был зафиксирован новый антирекорд.
А также была пройдена психологическая отметка, свидетельствующая о соотношении украинской валюты и рубля "один к двум". Сейчас за 10 российских рублей можно приобрести 4,99 гривны.
Отмечается, после того, как украинская валюта обвалилась в 2014 году, соотношение с рублем опустилось до уровня три к одному. В начале 2015 года он был близок к отметке два к одному, но до сегодняшнего дня не преодолевал этот уровень.
Среднегодовой курс гривны в 2017 году составлял 2,19 рубля.