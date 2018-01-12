Курс украинской валюты побил исторический антирекорд

12 Янв. 2018 2018-01-12T18:13:27+03:00

Гривна опустилась ниже исторического минимума по отношению к евро и рублю

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В пятницу, 12 января, курс украинской валюты побил антирекорд за всю историю с 1990-х годов. Гривна опустилась до минимума по отношению к евро и рублю.

Как сообщает Украина.ру, за сутки курс евро вырос на 21 копейку, преодолев психологическую отметку в 34 гривны. Таким образом был зафиксирован новый антирекорд.

А также была пройдена психологическая отметка, свидетельствующая о соотношении украинской валюты и рубля "один к двум". Сейчас за 10 российских рублей можно приобрести 4,99 гривны.

Отмечается, после того, как украинская валюта обвалилась в 2014 году, соотношение с рублем опустилось до уровня три к одному. В начале 2015 года он был близок к отметке два к одному, но до сегодняшнего дня не преодолевал этот уровень.

Среднегодовой курс гривны в 2017 году составлял 2,19 рубля.