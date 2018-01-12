2018-01-12T18:13:27+03:00
Политика

Курс украинской валюты побил исторический антирекорд

Гривна опустилась ниже исторического минимума по отношению к евро и рублю
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments88
Курс украинской валюты обновил антирекордКурс украинской валюты обновил антирекордФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 12 января, курс украинской валюты побил антирекорд за всю историю с 1990-х годов. Гривна опустилась до минимума по отношению к евро и рублю.

Как сообщает Украина.ру, за сутки курс евро вырос на 21 копейку, преодолев психологическую отметку в 34 гривны. Таким образом был зафиксирован новый антирекорд.

А также была пройдена психологическая отметка, свидетельствующая о соотношении украинской валюты и рубля "один к двум". Сейчас за 10 российских рублей можно приобрести 4,99 гривны.

Отмечается, после того, как украинская валюта обвалилась в 2014 году, соотношение с рублем опустилось до уровня три к одному. В начале 2015 года он был близок к отметке два к одному, но до сегодняшнего дня не преодолевал этот уровень.

Среднегодовой курс гривны в 2017 году составлял 2,19 рубля.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СК просит оставить Серебренникова под домашним арестом до 19 апреля
Посол США в Панаме уходит в отставку из-за политики Трампа
Власти Канады ввели новые санкции в отношении КНДР
Доходы Грудинина за последние шесть лет составили более 157 млн рублей
США и еще 16 стран будут перехватывать суда, торгующие с КНДР
ВЦИОМ: Почти 70% россиян заявили, что точно придут на выборы президента
Полуголая активистка Femen набросилась на президента Чехии
В Турции задержан очередной подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова
Совфед готов вместе с Госдумой доработать закон о притравке
Опубликовано видео уничтожения боевиков, атаковавших авиабазу Хмеймим
МИД России выразил протест временному поверенному в делах Швеции
Гройсман предложил Путину вместе с техникой вернуть Украине и сам Крым
Водителя автобуса, влетевшего в переход на "Славянском бульваре", отправили под домашний арест до 25 февраля
Дворкович: рост утилизационного сбора на автомобили может составить до 15%
Отважная свинья отбила сородича от мясников
Захарова: Британские СМИ получили госзаказ на дискредитацию ЧМ-2018
МИД Украины изучает вопрос о возвращении техники из Крыма