2018-01-12T18:22:00+03:00
Политика

МИД Украины изучает вопрос о возвращении техники из Крыма

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуть Киеву военную технику Крыма
Екатерина БОЛГОВА
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Украина изучает вопрос возвращения техники, оставшейся в КрымуУкраина изучает вопрос возвращения техники, оставшейся в КрымуФото: REUTERS
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В пятницу, 12 января, пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что ведомство прорабатывает вопрос возвращения военных кораблей и авиатехники из Крыма по предложению президента России.

"В МИД вопрос о возможном возвращении Украине техники, которая осталась в Крыму после аннексии, прорабатывается", - сказала Беца телеканалу "112 Украина".

Она отметила, что эта тема "имеет много аспектов".

Напомним, накануне в ходе встречи с главными редакторами российских СМИ президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуть Киеву военную технику из Крыма, хоть она и находится в плачевном состоянии. Также он отметил, что Россия не против присутствия украинских военных при утилизации боеприпасов на полуострове.

Позже командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко сообщил, что этот вопрос требует "очень тщательного изучения"

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