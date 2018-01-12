Отважная свинья отбила сородича от мясников

12 Янв. 2018 2018-01-12T18:30:03+03:00

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Смелость бывает присуща даже свиньям! Доказательством тому случай, который попал на видео в городе Чунцин, что на юго-западе Китая. На свиноферме храброе парнокопытное отбило своего сородича от мясников, которые уже занесли над ним ножи. Видеозапись, которую обнародовало издание Daily Mail, вызвала бурную реакцию в соцсетях по всему миру. Но о дальнейшей судьбе животных ничего не известно.

Отметим, что свиньи не первый раз становятся героями соцсетей. Например, в России в прошлом году прославилась свинья, которая гуляла сама по себе. По улицам города Печора. И с удовольствием позировала местным жителям! А в Челябинске свинью запечатлели на пешеходном переходе. Но была она не одна, а с хозяевами - на поводке.

Кстати, также в минувшем году учёные создали гибрид человека и свиньи (подробности)