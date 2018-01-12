Дворкович: рост утилизационного сбора на автомобили может составить до 15%

12 Янв. 2018 2018-01-12T18:35:34+03:00

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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что в 2018 году утилизационный сбор на автомобили может вырасти на 15%. ПО его словам, индексация будет зависеть от номенклатуры и других платежей.

"По каким-то позициям будет нулевая индексация, то есть, ее не будет. По каким-то будет 15-процентная, по каким-то чуть выше - там, где более серьезно снижаются другие налоги", - сказал Дворкович, передает ТАСС.

Напомним, ранее в российское правительство был внесен проект постановления, подготовленный Минпромторгом, по которому предусматривается индексация утилизационного сбора. В ведомстве тогда заявили, что уровень индексация связан с категорией транспортных средств. Берется во внимание экологичность техники, прежде всего, бывшей в употреблении, а также объем производства и импорта.

По данным Минпромторга, средневзвешенный уровень индексации утилизационного сбора на 2018 год составит 15-17,5%.