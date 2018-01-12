2018-01-12T18:47:05+03:00
Общество

Водителя автобуса, влетевшего в переход на "Славянском бульваре", отправили под домашний арест до 25 февраля

Виктор Тихонов отказался признавать свою вину, заявив, что авария произошла по техническим причинам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Водитель Виктор Тихонов. Фото: Александр Щербак ТАССВодитель Виктор Тихонов. Фото: Александр Щербак ТАСС
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Водитель Виктор Тихонов, который был за рулем автобуса, въехавшего в подземный переход на Славянском бульваре, помещен по домашний арест до 25 февраля. Таким образом Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу.

"Удовлетворить ходатайство защиты, поддержанное представителем прокуратуры, о заключении Тихонова под домашний арест", - цитирует ТАСС судью Артура Карпова.

Ранее в СК заявили, что попавший в аварию автобус был полностью исправен и предъявили 58-летнему водителю обвинения по двум статьям, включая "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Сам Тихонов свою вину признавать отказался, назвав причиной страшного ДТП технические неполадки.

Напомним, 25 декабря автобус съехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". В результате происшествия 4 человека погибли, 10 получили ранения. Сам водитель также пострадал.

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