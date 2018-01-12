Гройсман предложил Путину вместе с техникой вернуть Украине и сам Крым
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что вместе с крымской военной техникой Россия может вернуть Киеву и сам полуостров. Такое предложение политик адресовал президенту РФ Владимиру Путину.
Напомним, ранее на встрече с журналистами в редакции "КП" глава государства выразил готовность передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма, несмотря на ее весьма "плачевное" состояние. Кроме того, президент предложил украинским военным лично присутствовать при уничтожении тех снарядов, которые не подлежат транспортировке.
"Встречное предложение президенту России — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время", - цитирует Гройсмана телеканал "112 Украина".
Между тем, в Военно-морских силах Украины уже пообещали тщательно изучить возможность передачи Киеву оставшейся в Крыму техники.