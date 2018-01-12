Опубликовано видео уничтожения боевиков, атаковавших авиабазу Хмеймим
Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлено уничтожение диверсионной группы боевиков, атаковавших российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Напомним, ночью 31 декабря аэродром подвергся минометному обстрелу, в результате двое военнослужащих погибли.
Ранее в ведомстве сообщили, что определить место базирования террористов удалось при использовании всех средств многоуровневой системы военной нацразведки. В результате диверсионная группы была обнаружена недалеко от западной границы провинции Идлиб.
В ходе непрерывного наблюдения с помощью беспилотников, удалось определить самый удачный момент для атаки. Удар высокоточным боеприпасом "Краснополь" был нанесен, когда террористы готовились пересесть в микроавтобус. Также данные разведки позволили определить и уничтожить склад ударных беспилотников.
Удар по террористам был нанесен высокоточным боеприпасом "Краснополь". Наш военкор Александ Коц - о том, что представляет из себя этот снаряд (подробности).
В Сирии умным снарядом с лазерным наведением уничтожен склад с беспилотниками.Ликвидированы также боевики, причастные к нападению на авиабазу Хмеймим 31 декабря