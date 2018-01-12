2018-01-12T19:34:53+03:00
Политика

Опубликовано видео уничтожения боевиков, атаковавших авиабазу Хмеймим

В ходе спецоперации был ликвидирован также склад с беспилотниками [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В спецоперации были задействованы все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведкиВ спецоперации были задействованы все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведкиФото: Министерство обороны РФ
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Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлено уничтожение диверсионной группы боевиков, атаковавших российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Напомним, ночью 31 декабря аэродром подвергся минометному обстрелу, в результате двое военнослужащих погибли.

Ранее в ведомстве сообщили, что определить место базирования террористов удалось при использовании всех средств многоуровневой системы военной нацразведки. В результате диверсионная группы была обнаружена недалеко от западной границы провинции Идлиб.

В ходе непрерывного наблюдения с помощью беспилотников, удалось определить самый удачный момент для атаки. Удар высокоточным боеприпасом "Краснополь" был нанесен, когда террористы готовились пересесть в микроавтобус. Также данные разведки позволили определить и уничтожить склад ударных беспилотников.

Удар по террористам был нанесен высокоточным боеприпасом "Краснополь". Наш военкор Александ Коц - о том, что представляет из себя этот снаряд (подробности).

В Сирии умным снарядом с лазерным наведением уничтожен склад с беспилотниками.Ликвидированы также боевики, причастные к нападению на авиабазу Хмеймим 31 декабря

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