2018-01-12T19:50:13+03:00
Общество

Совфед готов вместе с Госдумой доработать закон о притравке

Ранее сенаторы отклонили документ в целях защиты охотничьей отрасли
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сенаторы готовы работать над доработкой документа вместе с депутатамиСенаторы готовы работать над доработкой документа вместе с депутатамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Согласительная комиссия Совфеда выразила готовность вместе с Госдумой заняться доработкой закона о притравочных станциях. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета верхней палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

Напомним, 26 декабря сенаторы отклонили данный документ, заявив, что его принятие приведет к уничтожению охотничьей отрасли. В ответ депутаты обвинили членов Совфеда в лоббировании интересов владельцев притравочных станций.

Между тем, Лисовский, который тоже вошел в состав согласительной комиссии по проекту, назвал такие заявления глупыми и призвал выработать формулировку, устраивающую все стороны.

Так, как сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета, документ должен разрешать контактную притравку, но лишь при условии, что дикие животные не будут травмированы.

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