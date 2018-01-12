2018-01-12T20:34:09+03:00
В мире

Полуголая активистка Femen набросилась на президента Чехии

Нападение было совершено на избирательном участке, куда Милош Земан пришел, чтобы проголосовать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент казался шокированным произошедшимПрезидент казался шокированным произошедшимФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полуголая активистка украинского движения Femen Ангелина Диаш набросилась на действующего президента Чехии Милоша Земана.

Инцидент произошел на одном из избирательных участков, куда 73-летний глава государства пришел, чтобы оставить свой голос.

Как сообщает издание Aktualne.cz, украинка выжидала в толпе журналистов, а когда увидела Земана, то скинула с себя куртку и кинулась на него с обнаженной грудью. Уточняется, что при этом девушка выкрикивала оскорбления на английском.

Охранники оперативно задержали активистку, взяли шокированного президента под руки и повели его к выходу. Позже Зееман вернулся обратно на избирательный участок и заявил, что для него честь быть атакованным членом Femen.

Напомним, 12 и 13 января в Чехии проходят выборы президента. Всего в избирательной гонке участвуют девять кандидатов, среди которых действующий глава государства.

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