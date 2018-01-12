2018-01-12T21:39:25+03:00
Политика

ВЦИОМ: Почти 70% россиян заявили, что точно придут на выборы президента

При этом, не намерены отдавать свои голоса около 6% респондентов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее стало известно, что большинство россиян намерены голосовать за Владимира ПутинаРанее стало известно, что большинство россиян намерены голосовать за Владимира ПутинаФото: Алексей ФОКИН
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Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 67% россиян решительно настроены прийти на выборы президента, которые состоятся 18 марта 2018 года. Такие результаты показал опрос, проведенный 8-10 января среди граждан в возрасте от 18 лет.

При этом 15% респондентов еще не определились с тем, стоит ли приходить на избирательные участки, еще 3% - скорее всего не придут. Между тем, отказались отдавать свои голоса всего 6% опрошенных. Около 1% россиян затруднились ответить на данный вопрос.

Как сообщается на сайте ВЦИОМ, аналогичный опрос проводился также 15-17 декабря 2017 года. Тогда о твердом намерении посетить выборы заявили 70% респондентов. При этом 83,8% опрошенных собирались голосовать за действующего главу государства Владимира Путина.

Вторым по популярности шел лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а следом за ним -коммунист Геннадий Зюганов.

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